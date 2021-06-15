Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Мать Роналду сообщила, что Криштиану намерен играть еще три года

19:05
Теги:

Долореш Авейру, мама форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказала о будущем 36-летнего сына.

«Он в форме, он продолжит играть еще три года. Я говорила с ним, он прислал мне сообщение, я его поздравила, а он ответил: «Спасибо, мама», — цитирует Авейру Transfermarketweb.

Также мать капитана сборной Португалии дала прогноз на матч чемпионата Европы против Венгрии.

«Мы выиграем 2:1. Один гол забьет Роналду, а второй... Не важно, пусть даже автогол. Я зажгла за всех них свечку в соборе Фуншала», — сказала Авейру.

Португалия на Евро-2020 играет в группе с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).

Дополнительная информация:

https://www.transfermarketweb.com/serie-a/serie-a-cr7-s-mother-he-s-in-shape-he-will-play-another-3-years-214879

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 24939
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Родители переписали собственность на невестку и были убиты сыном
С каким знаками зодиака сложно строить отношения
Эксперт объяснил отмену обязательного техосмотра при получении ОСАГО

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи