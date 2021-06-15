Мать Роналду сообщила, что Криштиану намерен играть еще три года

Долореш Авейру, мама форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказала о будущем 36-летнего сына.

«Он в форме, он продолжит играть еще три года. Я говорила с ним, он прислал мне сообщение, я его поздравила, а он ответил: «Спасибо, мама», — цитирует Авейру Transfermarketweb.

Также мать капитана сборной Португалии дала прогноз на матч чемпионата Европы против Венгрии.

«Мы выиграем 2:1. Один гол забьет Роналду, а второй... Не важно, пусть даже автогол. Я зажгла за всех них свечку в соборе Фуншала», — сказала Авейру.

Португалия на Евро-2020 играет в группе с Венгрией (15 июня), Германией (19 июня) и Францией (23 июня).