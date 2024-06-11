Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:06

Масалитин считает, что сборная Италии не сможет защитить титул чемпиона Европы

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборная Италии не сможет защитить титул чемпиона Европы на Евро-2024.

«Мне не верится в итальянцев. Больше верю в Испанию, Англию. Франция — тоже сбалансированная сборная. Но насколько она будет единым организмом здесь и сейчас трудно предугадать. Сборная может состоять из звезд, но никак себя не проявить», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии по итогам жеребьевки попала в группу B вместе с Испанией, Хорватией и Албанией.

Источник: Евро-Футбол.Ру
0
Читайте также
Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Дженоа»
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Френки де Йонг: «Разочарован тем, что не смогу сыграть на Евро»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости