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Масалитин — о результативности Кейна на Евро-2024: «Он уже эмоционально выхолощен»

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, почему нападающий сборной Англии Харри Кейн мало забивает на Евро-2024.

«Что касается Кейна, то, когда человек за год забивает больше 40 мячей, естественно, это вызывает сильные эмоции. После такого сезона за «Баварию» он уже эмоционально выхолощен. Харри и хочет играть по-другому, но не может. Потому что нет свежих эмоций. Только с этим связываю низкую результативность Кейна», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

В 6 матчах чемпионата Европы 30-летний Кейн забил 3 гола, 2 из которых — с игры.

Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. В финал турнира вышли сборные Англии и Испании.

Источник: Vprognoze
Валерий Масалитин
Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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