Масалитин посоветовал Сафонову ориентироваться на игру вратаря сборной Испании Симона

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что российскому голкиперу Матвею Сафонову, который перешел в «ПСЖ», нужно ориентироваться на игру вратаря сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симона.

На Евро-2024 Симон, выигравший турнир в составе сборной Испании, провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл две встречи на ноль.

«Нечего сравнивать Сафонова и Унаи Симона! Испанский вратарь — образец, как надо играть ногами. Были моменты, где он спокойно разбирался в ситуации, через него не боялись играть. Так в нашем футболе никто не играет. Матвею стоит поучиться у Симона игре ногами. У сборной Испании нет слабых мест. При всём уважении к нашим футболистам, никто и близко на таком уровне не выступает», — приводит Legalbet слова Масалитина.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года. Россиянин подписал контракт с французским клубом на 5 лет.