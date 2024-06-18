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Сегодня, 21:47

Масалитин объяснил, почему сборная Франции забила Австрии всего один гол в матче Евро-2024

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, что помешало сборной Франции одержать крупную победу над национальной командой Австрии в матче чемпионата Европы-2024.

«Запас прочности у сборной Франции чувствуется. Если бы Мбаппе был в порядке, то французы победили бы крупно. Сколько моментов Килиан не реализовал... Вчера и он, и бельгиец Лукаку смотрелись не очень хорошо», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет против Нидерландов 21 июня.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Масалитин
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
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