Масалитин объяснил, почему сборная Франции забила Австрии всего один гол в матче Евро-2024

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин объяснил, что помешало сборной Франции одержать крупную победу над национальной командой Австрии в матче чемпионата Европы-2024.

«Запас прочности у сборной Франции чувствуется. Если бы Мбаппе был в порядке, то французы победили бы крупно. Сколько моментов Килиан не реализовал... Вчера и он, и бельгиец Лукаку смотрелись не очень хорошо», — приводит слова Масалитина Vprognoze.ru.

Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет против Нидерландов 21 июня.