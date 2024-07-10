Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:46

Масалитин назвал причину низкой результативности нападающих на Евро в Германии

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предположил, почему форварды мало забивают на чемпионате Европы-2024.

«Не скажу, что на Евро-2024 команды играют от обороны. Такого нет, чтобы построили перед штрафной «автобус» и мышь не проскочит. Играть дают. Так что склоняюсь к тому, что дело в слабой реализации. У того же Мбаппе было много упущенных моментов. У Лукаку возможностей забить случалось предостаточно, но он их не реализовывал, а то, что забивал, не засчитывали», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Ранее сборная Испании обыграла Францию со счетом 2:1 и вышла в финал турнира. Второй финалист определится в матче Англия — Нидерланды, который состоится в среду, 10 июля.

Источник: Vprognoze
Валерий Масалитин
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Медведев победил первую ракетку мира Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Медведев выбил Синнера и сыграет с Алькарасом на Уимблдоне
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко оценил шансы сборных Англии и Нидерландов в 1/2 финала Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости