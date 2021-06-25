Мартинес рассказал о форме сборной Бельгии перед матчем с Португалией в 1/8 финала Евро
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о форме команды в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.
«У нас действительно хорошая динамика. Я чувствую, что Кевин Де Брейне находится в отличной физической форме для участия в этой игре. То же самое я могу сказать и об Акселе Витселе и Эдене Азаре. У Кевина будет важная роль. Он не из тех футболистов, которые привязаны к одной позиции.
Я доволен, что во время группового этапа мы заполучили девять очков и вывели всех игроков на пик формы. Все игроки отправились в Севилью полностью готовыми. В игре с Португалией нам придется проявить терпение против действительно хорошо выстроенной оборонительной команды.
Мы уважаем Криштиану Роналду, но в этом матче на первый план выйдут командные действия, а не индивидуальные. И мы не будем концентрировать все внимание на нем», — приводит слова Мартинеса Apnews.
Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://apnews.com/article/euro-2020-portugal-europe-international-soccer-champions-league-2f1dfa4d17cbfcb44826055ddacb2643
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