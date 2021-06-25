Мартинес рассказал о форме сборной Бельгии перед матчем с Португалией в 1/8 финала Евро

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о форме команды в преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии.

«У нас действительно хорошая динамика. Я чувствую, что Кевин Де Брейне находится в отличной физической форме для участия в этой игре. То же самое я могу сказать и об Акселе Витселе и Эдене Азаре. У Кевина будет важная роль. Он не из тех футболистов, которые привязаны к одной позиции.

Я доволен, что во время группового этапа мы заполучили девять очков и вывели всех игроков на пик формы. Все игроки отправились в Севилью полностью готовыми. В игре с Португалией нам придется проявить терпение против действительно хорошо выстроенной оборонительной команды.

Мы уважаем Криштиану Роналду, но в этом матче на первый план выйдут командные действия, а не индивидуальные. И мы не будем концентрировать все внимание на нем», — приводит слова Мартинеса Apnews.

Матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня в Севилье. Начало — в 22:00 мск.