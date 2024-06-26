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Сегодня, 00:17

Мартинес рассказал, что Роналду выйдет в старте Португалии на матч с Грузией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил, что форвард Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе матча в 3-м туре группового этапа Евро-2024 против Грузии.

«Роналду провел очень стабильный сезон. Он в кажом матче играл и получал много минут. Если он хочет держать себя в тонусе, то нехорошо делать паузы, а затем возвращаться на поле через шесть дней. И Ронаолу и Кошта выйдут в стартовом составе», — цитирует Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Матч между командами состоится 26 июня в Гельзенкирхене. Начало — в 22.00 мск. Португальцы уже вышли в плей-офф турнира.

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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