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Сегодня, 04:10

Мартинес — о Роналду: «Чтобы выступать за сборную, нужно быть преданным делу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Роберто Мартинес и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес оценил игру нападающего Криштиану Роналду в матче отборочного турнира Евро-2024 против Лихтенштейна (4:0). 38-летний форвард оформил дубль.

«Чтобы выступать за сборную, нужно быть преданным делу. Начинается новый отборочный цикл, очень важно, чтобы игроки демонстрировали свою преданность и желание делиться опытом. У Криштиану все это есть: огромный опыт и сильная преданность сборной Португалии», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

После первого тура португальцы лидируют в группе J с тремя очками. Лихтенштейн — последний.

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Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2036310--portugal-vs-liechtenstein/
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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