Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата Европы против Италии (1:2).

«Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме. К сожалению, проигравшие сегодня — мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились. Тем не менее я горжусь отношением к делу и целеустремленностью своей команды», — приводит слова Мартинеса сайт УЕФА.

Команда Бельгии в шестой раз принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы. Бельгийские футболисты становились серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира.