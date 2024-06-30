Якубко — о вылете Словакии: «Англии дальше будет тяжело с таким футболом»

Бывший нападающий сборной Словакии Мартин Якубко в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет команды с Евро-2024 после поражения в матче 1/8 финала против Англии (1:2 д.в.).

«Жалко пацанов, потому что они сделали все, что могли и потратили все силы. В двух моментах нас очень жестко наказали. Но мы играли хорошо. Поражение несправедливо? В футболе побеждает тот, кто забивает больше голов. Англичане просто забили больше. Во втором тайме нас хорошо прижали, потом мы начали играть компактно, через нас не могли пройти. Кроме того, наши футболисты, которые вышли на замену, не очень хорошо вошли в игру. Думаю, Англии дальше будет тяжело с таким футболом», — сказал Якубко «СЭ».

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.