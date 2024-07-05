Экс-футболист сборной Португалии — о матче против Франции: «Думаю, Мартинес может изменить состав»

Экс-игрок сборной Португалии Марку Канейра в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между португальской командой и Францией.

«Матч против Франции будет сложным, но я думаю, что это будет другая игра, нежели со Словенией. Это будет не оборонительный футбол. Обе команды играют открыто. Думаю, что Мартинес может изменить состав, по крайней мере 1-2 игроков», — сказал Канейра «СЭ».

Матч Португалия — Франция пройдет в пятницу, 5 июля, в Гамбурге и начнется в 22.00 мск.