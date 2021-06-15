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Маркос Льоренте о ничьей со Швецией: «Бывают дни, когда мяч отказывается залетать в ворота»

01:06
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Защитник сборной Испании Маркос Льоренте подвел итоги матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

«Какое странное чувство. Мы создали столько моментов и просто не смогли с ними справиться. На самом деле мы сделали такое разнообразие моментов, но бывают дни, когда мяч отказывается залетать в ворота. Если мы сможем продолжать в том же духе, то игры от нас никуда не денутся. Мы все знаем, насколько важен для нас Мората, сегодня ему просто не повезло. У нас осталось два матча в группе, поддержка наших фанатов очень помогает», — приводит слова Льоренте официальный сайт УЕФА.

Обе команды набрали по одному очку и делят второе-третье места в группе Е. Лидирует сборная Словакии, победившая команду Польши (2:1) — три очка. У поляков ноль очков и последнее место.

В следующем туре Испания 19 июня сыграет с Польшей, а шведы днем ранее будут противостоять Словакии.

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Сергей Разин все материалы автора
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