Верратти о матче Италия — Уэльс: «Это особенный день, я просто счастлив»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти рад, что смог сыграть в матче Евро-2020 против сборной Уэльса (1:0).

«Я очень доволен, — цитирует Верратти официальный сайт УЕФА 20 июня. — Было нелегко, так как перед началом Евро я даже не был уверен в том, успею ли восстановиться после травмы и сыграть на этом турнире. Так случилось со мной в 2016 году, и я боялся, что все повторится снова. Благодарю медицинский штаб и тренера за то, что дождались моего возвращения на поле. Это особенный день, и я просто счастлив.

Когда мы произносим, что это — команда каждого из нас, то это не пустые слова. Нас 26 человек, и все мы гордимся тем, что представляем нашу страну. Готовы приложить максимум усилий. Нам очень повезло с тем, что мы играем в этой команде. Быть здесь — большая честь независимо от того, выходишь ты на поле или нет».

Единственный мяч в этой игре забил Маттео Пессина. Верратти сделал ему результативную передачу. Полузащитник пропустил два стартовых матча из-за травмы.