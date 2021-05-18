Марко Ройс пропустит Евро-2020

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс объявил о том, что он не сыграет за сборную Германии на Евро-2020.

«После сложного, изнурительного и, слава богу, успешного сезона я вместе с тренером сборной решил, что не поеду на чемпионат Европы, — написал футболист на своей странице в Instagram. — Это было очень сложное решение для меня, потому что я всегда был горд, когда мог сыграть за свою страну.

Но после очень интенсивного года лично для меня и достижения целей вместе с «Боруссией» я принял решение дать своему телу время на восстановление. Я хорошо использую этот перерыв, чтобы оптимально подойти к старту нового сезона.

Я желаю Йоги (Леву — Прим. «СЭ») и нашей команде всего самого лучшего на чемпионате мира. Я буду поддерживать их как болельщик и держать за них кулаки».

31-летний Марко Ройс ранее пропустил ЧМ-2014 и Евро-2016 из-за травм. Сборная Германии на Евро-2020 сыграет в группе F с командами Португалии, Франции и Венгрии.