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Шварцер: «Если кто-то все еще считает Роналду одним из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи»

Алина Савинова
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший вратарь сборной Австралии Марк Шварцер заявил, что не считает форварда «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.

«Если кто-то считает, что Криштиану Роналду сейчас все еще один из лучших игроков в мире, то они смотрят не те матчи. Я думаю, они смотрят старые рилсы», — приводит Optus Sport слова Шварцера.

В пятницу, 5 июля, сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пенальти — 3:5) в 1/4 финала Евро-2024. Роналду в пяти играх турнира не забил ни одного гола, он отметился только одной результативной передачей. 39-летний бомбардир впервые в карьере завершил крупный турнир без забитых голов.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. В декабре 2022 года он перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Источник: Optus Sport
Криштиану Роналду
Марк Шварцер
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
ФК Аль-Наср
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