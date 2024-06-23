Марио Пашалич: «Я верю, что Хорватия справится с Италией»

Полузащитник сборной Хорватии Марио Пашалич поделился ожиданиями от матча с Италией в 3-м туре группового турнира Евро-2024.

«В первом матче против Албании Италия была лучше, чем против Испании, но мы должны помнить, насколько они сильны. Испания — один из фаворитов. Они не дали Италии много шансов, и я знаю тренера итальянцев, они будут хорошо организованы. Это будет сложный матч, но я верю, что мы справимся с этой задачей и выйдем победителями. Мы сосредоточены на себе, нам нужно быть готовыми и победить», — приводит слова Пашалича Football Italia.

Чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024 со второго места Италии надо набрать всего одно очко в матче с Хорватией. Матч между командами пройдет в Лейпциге 24 июня.