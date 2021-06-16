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«Марио, мы с тобой!» ЦСКА поддержал Фернандеса после травмы на Евро-2020

17:16
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Защитник сборной России Марио Фернандес госпитализирован с матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

Фернандес получил травму в середине первого тайма и был заменен на 25-й минуте на Вячеслава Караваева.

Футбольный клуб ЦСКА, за который выступает Фернандес, пожелал игроку скорейшего выздоровления.

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Сборная потеряла Фернандеса, которого унесли с поля на носилках. Это уже третья травма России на Евро

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