«Марио, мы с тобой!» ЦСКА поддержал Фернандеса после травмы на Евро-2020

Защитник сборной России Марио Фернандес госпитализирован с матча группового этапа чемпионата Европы против команды Финляндии с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

Фернандес получил травму в середине первого тайма и был заменен на 25-й минуте на Вячеслава Караваева.

Футбольный клуб ЦСКА, за который выступает Фернандес, пожелал игроку скорейшего выздоровления.