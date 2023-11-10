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Балотелли: «Надеюсь, Доннарумма выведет Италию на Евро-2024 и докажет, что он хороший вратарь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли выбрал между вратарем «Милана» Майком Меньяном и голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Миньян всегда внимателен, он всегда хочет играть быстро. В этом его уникальность. Но я люблю Доннарумму, я играл с ним и знаю его, поэтому, если бы мне пришлось выбирать между ними, я бы однозначно выбрал Джанлуиджи. Надеюсь, он выведет Италию на Евро-2024 и докажет тем, кто его хейтит, что он очень хороший вратарь», — приводит слова Балотелли Football Italia.

Доннарумма и Балотелли пересекались как на клубном, так и на международном уровне. Они вместе провели сезоty2015/16 в составе «Милана», а также неоднократно принимали участие в тренировочных сборах сборной Италии.

Италия в ноябре в квалификации Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (17 ноября) и с Украиной (20 ноября).

Джанлуиджи Доннарумма
Марио Балотелли
Сборная Италии по футболу
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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