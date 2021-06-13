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Marca: Россия оставалась на ногах за счет возможности навешивать на Дзюбу

16:50
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Испанская Marca в материале проанализировала матч чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия. В частности, отмечаются действия защитника «Спартака» Георгия Джикии и надежда на капитана команды Артема Дзюбу.

«Не нужно было сокрушать Россию — это не стиль команды, возглавляемой Роберто Мартинесом. Только Георгий Джикия в одиночку пытался бороться с Лукаку. Россия оставалась на ногах только за счет своего самоуважения и возможности навешивать на Дзюбу», — говорится в статье.

12 июля Бельгия разгромила Россию (3:0): на 10-й минуте бельгийцев вывел вперед Ромелу Лукаку. Тома Менье, который вышел на замену вместо травмированного Тимоти Кастаня, удвоил перевес своей команды на 34-й минуте. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.

Ранее France Football назвал сборную России грустной командой.

(Анастасия Рацкевич)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.55

Ф2 (+1)

23%

1.97

ТБ 2.0

15%

1.38
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 1
Хорватия 0
Матч завершен

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

2.95

X2

17%

2.24

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Чуда не произошло. Бельгия одержала легкую победу над Россией

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