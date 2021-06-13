Marca: Россия оставалась на ногах за счет возможности навешивать на Дзюбу
Испанская Marca в материале проанализировала матч чемпионата Европы-2020 Россия — Бельгия. В частности, отмечаются действия защитника «Спартака» Георгия Джикии и надежда на капитана команды Артема Дзюбу.
«Не нужно было сокрушать Россию — это не стиль команды, возглавляемой Роберто Мартинесом. Только Георгий Джикия в одиночку пытался бороться с Лукаку. Россия оставалась на ногах только за счет своего самоуважения и возможности навешивать на Дзюбу», — говорится в статье.
12 июля Бельгия разгромила Россию (3:0): на 10-й минуте бельгийцев вывел вперед Ромелу Лукаку. Тома Менье, который вышел на замену вместо травмированного Тимоти Кастаня, удвоил перевес своей команды на 34-й минуте. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.
Ранее France Football назвал сборную России грустной командой.
(Анастасия Рацкевич)
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