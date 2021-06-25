Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» оценил игру сборной Украины на Евро-2020.

— В 1/8 финала сойдутся Украина и Швеция. На кого ставите?

— Кто забьет первым, тот и победит. У шведов команда вязкая, закрытая, играет жестко от обороны. Вскрыть ее тяжело. Я удивился, что полякам дважды удалось это сделать. Впрочем, у них есть Левандовски, топ-форвард, он и забил. Ну а Швеция для меня самая скучная сборная на Евро. Ее болельщикам не позавидуешь. Не игра — тягомотина.

— В украинской сборной что-то настораживает?

— Полная непредсказуемость. То вспыхивают, наводят шороху в чужой штрафной. То выключаются. Смотришь на футболистов — и кажется, что они уже марафон пробежали. Такие функциональные ямы непозволительны.

— В чем Украина сильнее нас?

— Ни в чем! Команды одного уровня.

— Неужели?

— Да, есть у них громкие имена. Зинченко недавно играл в финале Лиги чемпионов, Малиновский — лучший распасовщик итальянского чемпионата. Однако на Евро эти ребята не выделяются. В отличие от Ярмоленко и Яремчука, которые забили уже по два мяча. В целом Украина как команда ничего интересного не показала. За исключением короткого всплеска в матче с Голландией.

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