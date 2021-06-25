Мандрыкин считает, что Россия и Украина — команды одного уровня
Экс-вратарь «Алании» и ЦСКА Вениамин Мандрыкин в интервью «СЭ» оценил игру сборной Украины на Евро-2020.
— В 1/8 финала сойдутся Украина и Швеция. На кого ставите?
— Кто забьет первым, тот и победит. У шведов команда вязкая, закрытая, играет жестко от обороны. Вскрыть ее тяжело. Я удивился, что полякам дважды удалось это сделать. Впрочем, у них есть Левандовски, топ-форвард, он и забил. Ну а Швеция для меня самая скучная сборная на Евро. Ее болельщикам не позавидуешь. Не игра — тягомотина.
— В украинской сборной что-то настораживает?
— Полная непредсказуемость. То вспыхивают, наводят шороху в чужой штрафной. То выключаются. Смотришь на футболистов — и кажется, что они уже марафон пробежали. Такие функциональные ямы непозволительны.
— В чем Украина сильнее нас?
— Ни в чем! Команды одного уровня.
— Неужели?
— Да, есть у них громкие имена. Зинченко недавно играл в финале Лиги чемпионов, Малиновский — лучший распасовщик итальянского чемпионата. Однако на Евро эти ребята не выделяются. В отличие от Ярмоленко и Яремчука, которые забили уже по два мяча. В целом Украина как команда ничего интересного не показала. За исключением короткого всплеска в матче с Голландией.
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Олександр Нео
Следую логике Мандрыкина то и Бельгия с Россией одного уровня. Ну и что, что проиграли?
25.06.2021
Dmitry Popov
Как бэ Украина в плове 2020, а Россия нет. Он там в курсе?
25.06.2021