Манчини: «Сборная Италии доставит проблемы Англии»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2024 против Англии.

«Это увлекательно, играть в таких матчах очень важно. Это первый матч, так что будет сложно. Это противостояние уже стало классическим; мы так много раз играли с Англией за последние два года, что это похоже на матчи между Италией и Германией. Я считаю, что Англия — одна из лучших сборных в мире. У них есть качественные игроки, нам будет сложно, но я убежден, что мы доставим им проблемы. Повторяю, обеим командам будет нелегко», — приводит слова Манчини Football Italia.

Встреча между командами пройдет сегодня, 23 марта, начало — 22.45 мск.