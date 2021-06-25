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Манчини — о матче с Австрией: «Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это замечательно»

25 июня 2021, 23:35
Роберто Манчини. Фото AFP
Роберто Манчини. Фото AFP
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии.

«Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.

Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» — фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.

 

Италия — Австрия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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