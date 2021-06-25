Манчини — о матче с Австрией: «Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это замечательно»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии.
«Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен.
Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.
Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» — фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/
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