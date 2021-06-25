Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Австрии.

«Мы спокойны. У нас много хороших игроков. Все, кто играет, продолжат делать то, что делали до этого. Подождем завтрашнего дня, чтобы оценить состояние тех, кто под вопросом, но состав более-менее ясен.

Мы с большим уважением относимся к Австрии, это хорошая команда с хорошими игроками. Если мы хотим победить, надо сыграть хорошо. Австрийцы оказывают серьезное давление на соперника. Эта команда играет в хороший футбол. У них есть три-четыре очень техничных игрока, например, Алаба. В таких матчах надо быть очень внимательными.

Мы будем играть в присутствии 25 тысяч болельщиков, это важно. Это совсем другая атмосфера, это замечательно. В Риме было что-то невероятное. «Уэмбли» — фантастический стадион, и атмосфера тоже будет хорошей. Рады, что оказались здесь», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне. Начало — в 22:00 мск.