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Манчини назвал Францию главным фаворитом Евро-2020

22:05
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о соперниках на Евро-2020.

«Это трудная группа. В таких турнирах очень сложно найти слабые команды. Все матчи будут трудными. После жеребьевки могло показаться, что группа простая, но футбол сильно изменился. Сегодня каждая команда хорошо подготовлена тактически, технически и физически. В этой группе будет непросто.

Турция — сильная команда. В ней собраны физически и технически сильные игроки. Они добились значительного прогресса. То же самое можно сказать о Швейцарии и Уэльсе.

Как я уже сказал, на этом турнире много хороших команд. Но если бы мне пришлось назвать одну, то я, вероятно, выбрал бы Францию, ведь она — действующий чемпион мира. У них была очень молодая команда на победном чемпионате мира в 2018 году, так что сейчас она еще сильнее. По-моему, мы можем встретиться только в финале. Будем надеяться, что сыграем с ней в решающем матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

На чемпионате Европы итальянцы сыграют в группе А с командами Швейцарии, Турции и Уэльса.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-127687951187-14599fedaf21-1000--%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B8

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