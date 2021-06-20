Манчини доволен игрой сборной Италии в матче с Уэльсом на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями после победы команды над Уэльсом (1:0) в матче заключительного тура группового этапа Евро-2020.

«Лучшего и представить нельзя. Наверное, мы могли забить больше, но было жарко и физически тяжело. Так что ребята сыграли хорошо. Важно, чтобы команда сохраняла свои лучшие свойства даже при замене трех-четырех игроков. Каждый из них знает, что делать, и от перестановки сумма не меняется.

Каждый доказал свое право выходить на поле в стартовом составе. Побеждать было не обязательно, что усложняло задачу с точки зрения подхода к ней. Но мы все равно стремились к победе, и это очень важно», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.

Италия заняла первое место в группе А. У команды девять очков. Уэльс набрал четыре очка и попал на вторую позицию. Обе сборные напрямую вышли в плей-офф.