Манчини: «Давайте наслаждаться моментом и тем, как приятно побеждать перед итальянскими болельщиками»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы в матче Евро-2020 против Турции (3:0).
«Давайте наслаждаться моментом и тем, как приятно побеждать перед нашими болельщиками с фантастической игрой всех парней», — написал Манчини в Twitter.
В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.
?? Godiamoci il momento e che bello vincere davanti al nostro pubblico con una prestazione fantastica di tutti i ragazzi.— Roberto Mancini (@robymancio) June 11, 2021
Enjoy the moment ?#EURO2020 #ITA #ItaliaTurchia #VivoAzzurro #ForzaAzzurri pic.twitter.com/juqSwM9KtH
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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