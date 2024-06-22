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Мамардашвили: «Мы должны сыграть с португальцами, как и с чехами»

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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили заявил, что доволен одним очком в матче 2-го тура группового этапа с Чехией (1:1).

— Мы могли взять три важных очка, но получилось только одно... Это наше первое очко на чемпионате Европы, и я рад этому. Встреча против Чехии была очень сложной. Мы должны сыграть в том же духе и в матче с португальцами. У них очень сильная команда, но мы должны бороться и пытаться побеждать.

— Что может значить для вашего народа, для вашей сборной выход в плей-офф?

— Выйти в плей-офф будет очень нелегко. Мы должны хорошо сыграть против Португалии, а потом посмотрим, что произойдет.

— Это была лучшая игра в вашей карьере?

— Сложно сказать, потому что у меня было много хороших игр. Но, наверное, она уникальна, потому что сейчас чемпионат Европы. Это очень важно для меня.

Мамардашвили признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против команды Чехии. 23-летний вратарь совершил в игре 11 сейвов. Этот результат стал максимальным с Евро-2012. Тогда голкипер сборной Ирландии Шей Гивен отразил 11 ударов в матче с Испанией. 

26 июня грузины сыграют с Португалией, чехи в этот же день встретятся с Турцией.

Георгий Мамардашвили
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Чехии по футболу
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