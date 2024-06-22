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Мамардашвили признан лучшим игроком матча Грузия — Чехия на Евро-2024

Алина Савинова
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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили признан лучшим футболистом матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 против команды Чехии.

Встреча проходила 22 июня в Гамбурге и завершилась результативной ничьей — 1:1. 23-летний Мамардашвили совершил девять сейвов в этом матче.

Чехия набрала одно очко после двух игр Евро-2024 и занимает 3-е место в группе F. Грузия (1 балл) располагается на строчку ниже.

26 июня грузины сыграют с Португалией, чехи в этот же день встретятся с Турцией.

Георгий Мамардашвили
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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