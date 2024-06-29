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Сегодня, 18:38

Мамардашвили объяснил свои слова о том, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании

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Георгий Мамардашвили.
Фото Reuters

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили прокомментировал свои слова о том, что полузащитник Хвича Кварацхелия сильнее всей национальной команды Испании.

«Я его фанат как грузин. Он может выиграть «Золотой мяч». При всем уважении к Испании. Я сказал это, будучи игроком сборной Грузии», — приводит слова Мамардашвили Marca.

Матч между Испанией и Грузией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

Георгий Мамардашвили
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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