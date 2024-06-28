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Голкипер сборной Грузии Мамардашвили: «Кварацхелия лучше всей Испании»

Алина Савинова
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Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили поделился мыслями в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 против Испании.

«Для меня Испания — главный фаворит на победу в чемпионате Европы. Грузия — хоть и маленькая страна, но с большим сердцем. Нам придется бороться изо всех сил», — приводит Marca слова Мамардашвили.

Также вратарь оценил потенциал вингера грузинской команды Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что он лучше, чем вся Испания», — добавил футболист.

26 июня сборная Грузии обыграла Португалию в заключительном матче группового турнира Евро-2024 (2:0) и, заняв третье место в группе D, смогла выйти в плей-офф. Матч между грузинской и испанской командой в 1/8 финала чемпионата Европы пройдет 30-го числа в Кельне.

Источник: https://www.marca.com/futbol/eurocopa/2024/06/28/667ecf1eca474136358b45b6.html
Георгий Мамардашвили
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
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