Мальта — Украина: прямая трансляция матча отбора Евро 2024
Мальта сыграет с Украиной в отборочном турнире Евро-2024 17 октября
Сборная Мальты сыграет с командой Украины в группе С отборочного турнира Евро-2024 во вторник, 17 октября. Матч пройдет на «Национальном стадионе Мальты» в Та Кали (Мальта). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня отбора Евро 2024. Ключевые события матча Мальта — Украина будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции встречи не будет.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.
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