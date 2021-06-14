Малиновский рассказал о неточностях сборной Украины в матче с Голландией

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура Евро-2020 от Голландии (2:3).

«Играли слишком низко, матч не был хорошим. При счете 2:2 была возможность сыграть вничью, но это футбол. После 0:2 мы стали играть агрессивнее. Но когда мы отбираем мяч, то не двигаемся вперед. Также есть неточность в ударах и передачах», — цитирует Малиновского ua.tribuna.com.

После первого тура Австрия и Голландия имеют по 3 очка и занимают 1-2 места в группе C. Украинцы и македонцы не набрали очков.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, Голландия встретится с Австрией.