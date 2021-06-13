Малафеев назвал необоснованным свист болельщиков в адрес бельгийцев за поддержку акции BLM

Экс-футболист сборной России Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» отреагировал на свист болельщиков в адрес Бельгии за решение преклонить колено перед матчем группого турнира чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге.

«В нашей стране никого не принуждают становиться на колено в знак чей-то поддержки. Если игроки команды соперника встают на колено, это их выбор, и осуждать их, и свистеть в их сторону необоснованно и абсолютно незачем», — сказал Малафеев «СЭ».

Вчера, 12 июня, сборная России крупно уступила Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира Евро-2020. Ранее в FARE назвали расистским сигналом свист в сторону сборной Бельгии.

(Екатерина Звенигородская)