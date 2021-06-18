Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай перед игрой Евро-2020 против Шотландии признался, что с нетерпением ждет игру.

«Будет очень интересно сыграть против Рэшфорда. Не могу дождаться этого противостояния. Хотя, конечно, ощущения будут необычные, поскольку мы росли бок о бок с восьми лет, вместе прошли академию «Манчестер Юнайтед». Будет весело встретиться завтра с ним на поле, оказавшись по разные стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Мактоминая.

Матч Англия — Шотландия состоится 18 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.