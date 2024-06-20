Деменко: «Не ожидал от этого Евро, что будет забито так много мячей»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко подвел итоги первого тура группового турнира Евро-2024.

«Не ожидал от этого Евро, что будет забито так много мячей, начиная с матча-открытия, и потом до Швейцарии, Испании. Может быть Италия с Албанией вышел самый напряженный матч. А так, я не ожидал, что будет так много забитых мячей. Каждый матч на этом турнире очень интересный», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

Чемпионат Европы-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.