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Деменко: «Сборная Испании заслуживает выиграть Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с Vprognoze.ru поделился ожиданиями от финала Евро-2024.

«Мы понимаем, что фаворитом является Испания. Эта команда заслуживает выиграть Евро-2024. Если посмотреть, как Испания прошла отбор, групповую стадию и плей-офф. Всё-таки, это футбол и зачастую бывают несправедливые исходы матча. То, что матч будет непростой для Англии и для Испании я уверен. По качеству игры, конечно, Испания выделяется», — цитирует Vprognoze.ru Деменко.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11828714-demenko-nazval-sbornuyu-kotoraya-zasluzhila-vyigrat-evro-2024.html
Максим Деменко
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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