Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 11:13

Макгрегор поставил 60 тысяч фунтов на то, что Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду станет лучшим бомбардиром Евро-2024.

Ирландец поставил на это 60 тысяч фунтов стерлингов. Коэффициент на победу Роналду составил 15.00 на момент ставки. Макгрегор может выиграть 900 тысяч фунтов.

«60 тысяч на то, что Роналду сохранит «Золотую бутсу». Siuuu!» — написал боец в соцсети X, прикрепив скриншот ставки.

Роналду не отметился голом в матче против Чехии (2:1) в первом матче на Евро-2024.

Обычный день Криштиану: установил суперрекорд, нанес больше всех ударов, победил. И это в 39!

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Конор Макгрегор
1
0
Читайте также
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке
В Москве задержали четвертого фигуранта дела о массовом отравлении людей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Хлусевич: «Уходит ли Соболев в «Зенит»? Не удалось даже пообщаться»
В Польше обвинили Россию в срыве показа Евро. Считают, что вмешались хакеры
Огромный форвард Венгрии — главный мем первого тура Евро. Тоже ждете гол Мартина Адама Нойеру?
В Польше обвинили российских хакеров в попытке срыва трансляции матча Евро-2024
Шотландия — Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Германия — Венгрия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Польше обвинили российских хакеров в попытке срыва трансляции матча Евро-2024

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости