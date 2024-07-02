Макгрегор — о слезах Роналду после незабитого пенальти: «Истинная страсть к своей стране!»

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор поддержал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который заплакал после незабитого пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, по пен. — 3:0).

«Истинная страсть к своей стране! Криштиану, ты величайший футболист, который когда-либо был на этой земле! Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — написал Макгрегор в своих соцсетях.

Роналду не смог забить с одиннадцатиметрового удара на 105-й минуте игры. Однако в серии послематчевых пенальти он был точен, реализовав первый удар своей сборной.

Португалия вышла в 1/4 финала чемпионата Европы и встретится с Францией. Матч между командами состоится 5 июля.