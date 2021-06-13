Македония стала шестой командой из бывшей Югославии на крупном турнире
Сборная Македонии сегодня, 13 июня, сыграет с Австрией на чемпионате Европы-2020 и дебютирует на крупных турнирах.
Македонцы станут шестой командой бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), которая примет участие в чемпионате мира или Европы. В 1990-х успешно начинали первые турниры хорваты и конфедерация Сербии и Черногории (тогда еще под старым названием «Югославия»), в 2000-м — Словения дебютировала на Евро ничьей, а вот 2010-х Сербия (уже без Черногории) и Босния на старте терпели поражения. Таким образом, из бывшей Югославии до крупных турниров пока не добирались только команды Черногории и Косова.
(Кирилл Бурдаков)
Первые матчи сборных бывшей Югославии на крупных турнирах:
|
Дата
|
Команда
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
11.06.1996
|
Хорватия
|
ЧЕ
|
Турция
|
1:0
|
14.06.1998
|
Югославия*
|
ЧМ
|
Иран
|
1:0
|
13.06.2000
|
Словения
|
ЧЕ
|
Югославия
|
3:3
|
13.06.2010
|
Сербия
|
ЧМ
|
Гана
|
0:1
|
15.06.2014
|
Босния
|
ЧМ
|
Аргентина
|
1:2
Итого: +2=1-2, мячи 6-6.
* Федерация Сербии и Черногории.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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