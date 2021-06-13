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Македония стала шестой командой из бывшей Югославии на крупном турнире

13:20
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Сборная Македонии сегодня, 13 июня, сыграет с Австрией на чемпионате Европы-2020 и дебютирует на крупных турнирах.

Македонцы станут шестой командой бывшей СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия), которая примет участие в чемпионате мира или Европы. В 1990-х успешно начинали первые турниры хорваты и конфедерация Сербии и Черногории (тогда еще под старым названием «Югославия»), в 2000-м — Словения дебютировала на Евро ничьей, а вот 2010-х Сербия (уже без Черногории) и Босния на старте терпели поражения. Таким образом, из бывшей Югославии до крупных турниров пока не добирались только команды Черногории и Косова.

(Кирилл Бурдаков)

Первые матчи сборных бывшей Югославии на крупных турнирах:

Дата

Команда

Турнир

Соперник

Счет

11.06.1996

Хорватия

ЧЕ

Турция

1:0

14.06.1998

Югославия*

ЧМ

Иран

1:0

13.06.2000

Словения

ЧЕ

Югославия

3:3

13.06.2010

Сербия

ЧМ

Гана

0:1

15.06.2014

Босния

ЧМ

Аргентина

1:2

Итого: +2=1-2, мячи 6-6.

* Федерация Сербии и Черногории.

Австрия — Македония

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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