Макаренко считает, что сборная Украины должна гордиться своим выступлением на Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко подвел итог матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).

«На первых минутах была какая-то нервозность, - цитирует футболиста «Динамомания» 4 июля. - Все-таки такая уже стадия турнира, а соперник топовый. Ненужный первый гол застал нас врасплох. Такие команды такого не прощают. Потом начали входить в игру, были на мяче, владели какой-то инициативой. Но, к сожалению, мы ничего не забили. В первые пять минут второго тайма тоже не хватило концентрации.

Третий мяч оказался фатальным. Англия отошла назад и уже играла по счету. Хотел помочь команде, было тяжело. Ребята были подавлены моральны. Чем смог, тем и помог. Все расстроены. Никто не хотел так вылетать из турнира. Счет довольно большой. Но тренерский штаб поблагодарил нас за работу, начатую 15 мая. Мы должны гордиться результатами и своей игрой на Евро».

В полуфинале Англия сыграет со сборной Дании.