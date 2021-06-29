Магуайр выбран лучшим игроком матча Англия — Германия
21:20
Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Лучшим игроком встречи был признан защитник англичан Харри Магуайр.
Подопечные Гарета Саутгейта в четвертьфинале турнира сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю