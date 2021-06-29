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Магуайр выбран лучшим игроком матча Англия — Германия

21:20
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Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Лучшим игроком встречи был признан защитник англичан Харри Магуайр.

Подопечные Гарета Саутгейта в четвертьфинале турнира сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля