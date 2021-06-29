Сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Лучшим игроком встречи был признан защитник англичан Харри Магуайр.

Подопечные Гарета Саутгейта в четвертьфинале турнира сыграют с победителями матча между шведами и украинцами, который завершится позднее во вторник. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Риме.