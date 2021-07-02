Магуайр считает Ярмоленко опасным игроком в составе сборной Украины

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против сборной Украины. В составе соперников он отметил Андрея Ярмоленко.

«Победа над Германией? Это был прекрасный день, но мы пока ничего не сделали, — цитирует игрока официальный сайт УЕФА 2 июля. — Для нас это важная победа, она добавит уверенности, но впереди еще много сложностей и надо полностью сосредоточиться на Украине. Мы видели на этом турнире, что, если ты не играешь на высоком уровне, то вылетаешь. Потому психологически мы будем готовы и сосредоточены.

Они верны хорошим принципам. Им нравится выстраивать комбинации, играть. В атаке у них есть опасные игроки — Ярмоленко, который играет за «Вест Хэм». Так что это хорошая команда с хорошей структурой. Игра в Риме? Там будет гораздо тише. Фанаты на «Уэмбли» были невероятны, атмосфера была наэлектризована. Но это мотивирует нас одержать победу и вернуться на «Уэмбли», чтобы сыграть в полуфинале".

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме (Италия) на «Стадио Олимпико». Начало в 22.00 по московскому времени.