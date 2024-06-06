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Сегодня, 15:23

Магуайр может пропустить чемпионат Европы из-за проблем со здоровьем

Виктория Кравченко
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Защитник Гарри Магуайр может не попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат Европы, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 31-летний футболист испытывает проблемы со здоровьем. На данный момент он занимается по индивидуальной программе.

Чемпионат Европы начнется на следующей неделе. Сборная Англии на групповой стадии встретится в матче против Сербии (16 июня), Дании (20 июня) и Словении (25 июня).

В нынешнем сезоне 31-летний Магуайр провел 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Харри Магуайр
Сборная Англии по футболу
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