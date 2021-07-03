Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов раскритиковал Роналду и назвал «падлой»

Известный телеведущий, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» жестко прокомментировал поведение лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2020.

— Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! Он и вылетел. Не потому, что бутылку отодвинул, а потому, что он отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где он?

— По всей вероятности — дома.

— Вот и все. Дело не в спонсоре, а в отношении.

Португальцы сложили полномочия чемпионов Европы после вылета в 1/8 финала от Бельгии (0:1).