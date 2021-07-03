Магистр «Что? Где? Когда?» Козлов раскритиковал Роналду и назвал «падлой»
Известный телеведущий, магистр клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов в интервью «СЭ» жестко прокомментировал поведение лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2020.
— Я могу сказать, что презираю Роналду, который взял и отодвинул спонсорскую бутылку. Продемонстрировал, что он может себе позволить все, падла. А он не может! Он и вылетел. Не потому, что бутылку отодвинул, а потому, что он отнесся ко всему, что происходит здесь, свысока. Показал нам, мол, я выше этого! И где он?
— По всей вероятности — дома.
— Вот и все. Дело не в спонсоре, а в отношении.
Португальцы сложили полномочия чемпионов Европы после вылета в 1/8 финала от Бельгии (0:1).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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