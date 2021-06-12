Мацуев пошутил о Киркорове: «Не вся болгарская эстрада знает русских футболистов»
Известный пианист Денис Мацуев в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о поездке в Новогорск на базу сборной России перед стартом Евро-2020. Он пошутил о Филиппе Киркорове, который также приезжал к команде Станислава Черчесова и перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.
«Не вся болгарская эстрада знает русских футболистов. В отличие от русских футболистов, которые знают не только болгарскую эстраду, но и русских пианистов», — пошутил Мацуев.
Также пианист рассказал, что давно знаком с Черчесовым и не в первый раз приезжает в гости к сборной.
«Я был в тактической комнате, так что могу назвать расстановку. На воротах Шунин. Это единственное, что я знаю. И ромб в центре», — отметил вип-болельщик.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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