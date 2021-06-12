Мацуев пошутил о Киркорове: «Не вся болгарская эстрада знает русских футболистов»

Известный пианист Денис Мацуев в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о поездке в Новогорск на базу сборной России перед стартом Евро-2020. Он пошутил о Филиппе Киркорове, который также приезжал к команде Станислава Черчесова и перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.

«Не вся болгарская эстрада знает русских футболистов. В отличие от русских футболистов, которые знают не только болгарскую эстраду, но и русских пианистов», — пошутил Мацуев.

Также пианист рассказал, что давно знаком с Черчесовым и не в первый раз приезжает в гости к сборной.

«Я был в тактической комнате, так что могу назвать расстановку. На воротах Шунин. Это единственное, что я знаю. И ромб в центре», — отметил вип-болельщик.