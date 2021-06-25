Мацуев: «Хиддинк и герои Евро-2008 через полтора года в Мариборе превратились в изгоев. То же происходит с Черчесовым и его командой»

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» провел аналогии между двумя футбольными сборными России, добившимися самых больших успехов после развала СССР, — Гуса Хиддинка на Евро -2008 и Станислава Черчесова на ЧМ-2018, а также тем, что произошло с обеими командами потом.

— Никогда не забуду свое ощущение после 0:3 от Уэльса в 2016 году, — сказал Мацуев. — Самое ужасное, что на следующее утро у меня даже не было чувства досады. Я привык к невыходам из группы нашей команды. Собственно, кроме Евро-2008, Россия до того не попадала в плей-офф никогда, а на ЧМ 1998, 2006 и 2010 годов не выходила вообще, как и на Евро-2000. Да даже и у сборной СССР было немало проколов — ее не было на ЧМ-1974 и ЧМ-1978, Евро-1980 и -1984. В российские времена стало только хуже. Привычка к неудачам как раз и привела к тому отсутствию эмоций в 2016-м. Это и было самым печальным.

ЧМ-2018 стал прорывным — сборная до этого последний раз выходила в четвертьфинал чемпионата мира в 1970 году, почти за полвека до того! И как раз там, с хорватами, мы показали самую яркую игру на турнире. И лучшую за десять лет, со времен 1/4 финала Евро-2008 с Голландией. Мы были совсем близко, в одной серии пенальти, от полуфинала — вообще лучшего достижения на мировых первенствах за всю историю, которое было у нас только в 1966-м.

Чемпионат мира избавил нас от привычки к поражениям. И пусть после этого нас и громили сербы 0:5 в Лиге наций, и вообще мы не показывали такого зрелищного футбола, как тогда с Хорватией, — не имеем права так быстро забывать то, что произошло на домашнем чемпионате мира и как мы тогда были благодарны сборной. И лично у меня чувство, которое было после Дании, от Уэльса отличается кардинально — несмотря на сходство результата.

— Почему?

— В Тулузе все стало ясно сразу. В Копенгагене первые 35 минут ничем не предвещали той беды, которую я сильно переживаю. Эмоции вернулись. Глубоко убежден, что если бы не наши собственные грубые ошибки, мы могли бы выйти из группы. Состояние двойственное, потому что я все равно по натуре победитель. И не только в спорте, но и по жизни не принимаю никаких других результатов.

Тем не менее того состояния привычки к неудачам, которое было после Уэльса, у меня сейчас нет. И это очень хорошо. Готов биться и защищать нашу команду. Мы должны быть гораздо выше. И я не склонен критиковать уровень игроков.

— Почему? Ведь удручающий уровень российских клубов мы видим в еврокубках, а легионеров у нас крайне мало.

— Потому что вспоминаю 2006 год, когда пришел Гус Хиддинк. Поколение Титова уже сходило, пришло поколение Павлюченко. И все, так же как сегодня, говорили, что это среднее поколение. Выделяли только Аршавина. И что сделал с ними Гус? Оказалось, что не такие уж и середняки эти футболисты, и после Евро о них говорили уже совершенно по-другому, и несколько игроков уехали в АПЛ.

То же удалось и Черчесову на ЧМ-2018. Он сделал там безусловное чудо. Мы забываем, что тогда испытали. То, что нам досталась слабейшая группа, а потом повезло с Испанией, — это чушь собачья. Там был очень серьезный план, и отдельная тактическая история была рассчитана на каждый из этих матчей.

Сейчас все вспоминают Хиддинка, но не надо забывать, что с ним и ребятами было в следующем цикле. А был Марибор. Прошло всего полтора года с Евро-2008, даже меньше. Все они, совсем недавно герои, в одночасье превратились в изгоев. То же самое происходит и сейчас.

В 2009 году в ответной игре отборочного турнира ЧМ-2010 команда Гуса Хиддинка уступила Словении на поле в Мариборе со счетом 0:1. В первой игре дома бронзовые призеры Евро-2008 победили 2:1 и в итоге проиграли по голам на выезде.

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