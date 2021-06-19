Люка Эрнандез рад, что на матче Венгрия — Франция будет аншлаг
Защитник сборной Франции Люка Эрнандез перед матчем Евро-2020 против Венгрии отметил, что на стадионе будет много болельщиков.
«Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии. Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.
Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен. Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнандеза.
Матч Венгрия — Франция состоится завтра, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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