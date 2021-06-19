Защитник сборной Франции Люка Эрнандез перед матчем Евро-2020 против Венгрии отметил, что на стадионе будет много болельщиков.

«Не имею ничего против того, что основное внимание прессы привлекают нападающие. Хотя в нашей команде собраны таланты в каждой линии. Но это нормально, что люди, прежде всего, говорят о нападающих. В итоге именно они и делают результат.

Было приятно, что в Германии на трибунах были болельщики. В субботу же стадион вовсе будет переполнен. Но нам надо сосредоточиться на игре, думать только о ней. Хотя, конечно, будет приятно снова увидеть аншлаг на футбольном матче", — цитирует пресс-служба УЕФА Эрнандеза.

Матч Венгрия — Франция состоится завтра, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.