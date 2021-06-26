Люка Эрнандес может сыграть со Швейцарией
Защитник сборной Франции Люка Эрнандес, скорее всего, выйдет в составе команды на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии, сообщает L'Equipe.
Проблема с коленом, которую испытывает Эрнандес, не является серьезной. В обычной ситуации Дидье Дешам мог бы позволить себе перестраховаться, но сейчас такой возможности у главного тренера нет, поскольку Люка Динь травмировался и выбыл до конца Евро-2020. Как следствие, Эрнандесу больше нет альтернативы на левом фланге обороны.
Сборные Франции и Швейцарии разыграют путевку в четвертьфинал чемпионата Европы в понедельник, 28 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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