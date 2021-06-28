Люк Шоу ответил на критику Моуринью
06:29
Защитник сборной Англии Люк Шоу высказался по поводу критики в свой адрес со стороны португальского тренера Жозе Моуринью, который заявил, что футболист плохо исполняет стандартные положения в матчах Евро-2020.
«Не понимаю, почему он все еще пытается затронуть меня. Не думаю, что все было так плохо, как он говорил. Моуринью должен выполнять свою работу. Я уже не обращаю внимания на негативные вещи с его стороны. Он может говорить, что хочет, я сосредоточусь на себе», — цитирует Шоу Goal.
Англичанин и Моуринью вместе работали в «Манчестер Юнайтед».
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