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Шоу: «Олли играл не так уж много, у него была возможность выйти на поле, и он ею воспользовался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Я очень-очень рад за Олли Уоткинса. На днях я сказал прессе, что люди, которые не имели много игрового времени, никогда не знают, когда представится шанс, и всегда должны быть готовы. Это именно такой случай, потому что Олли играл не так уж много, у него была возможность выйти на поле, и он ею воспользовался», — цитирует пресс-служба УЕФА Шоу.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

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Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036210--netherlands-vs-england/
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Люк Шоу
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